В Петербурге второй раз подряд отключают отопление в жилых домах

В Петербурге мерзнут жильцы домов из-за отключенного отопления.

В Петербурге в Выборгском районе снова мерзнут жители домов. Дело в том, что несколько домов попали в зону обеих аварий. Помимо отопления в квартирахм пропала и горячая вода. Однако жильцы возмужены, так как никаких предупреждений об отключении не было.

Из-за неожиданного похолодания в доме, люди стали использовать обогреватели, однако и это быстро закончилось. Из-за сильного напряжения отключился свет.

В ГУП "ТЭК" рассказали, что именно дом №4 на Нежинской улице - здание превентивно ограниченных в тепле из-за ремонта трубопровода на Манчестерской улице № 12. Также объяснили, что 11 января при съемке с вертолета там заметили опасный участок. К ночи с завершился ремонт, начали запитку, но тепло вернулось не во все здания. В ТСЖ дома на Нежинской № 4 пояснили, что клапаны перекрыты из-за новой аварии.

Теплоэнергетики обещают, что тепло вернется в дома во второй половине дня.