Прокуратура проверит дом с голубями и личинками на Большевиков

Прокуратура Невского района Северной столицы организовала проверку из-за жалоб жителей верхних этажей дома №6 к1 по проспекту Пятилеток. Из-за ненадлежащего содержания вентиляции на чердаке завелись голуби и личинки. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Сперва жильцов беспокоили пернатые, а затем из-за их скопления на чердаке дома у метро "Проспект Большевиков" завелись и насекомые.
В ходе проверки представители прокуратуры установят причины и условия произошедшего, и дадут оценку исполнению жилищного законодательства со стороны УК. В случае достаточных оснований будут применены меры прокурорского реагирования.
Ранее мы сообщили о том, что трехлетняя девочка попала в реанимацию после тренировки в бассейне на Большевиков.
Фото: Pxhere
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