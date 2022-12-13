Сиротский дом Меняева на Малоохтинском выставлен на торги

Землю под дореволюционным зданием площадью более 1,5 тыс. кв.м. будут сдавать в аренду.

Комитет имущественных отношений (КИО) Петербурга выставил на торги Сиротский дом Меняева в Красногвардейском районе. Аукцион по продаже дореволюционного объекта площадью более 1,5 тыс. кв.м. займётся Российский аукционный дом. Об этом пишет "Деловой Петербург".

Дом расположен на Малоохтинском проспекте. Земельный участок под ним не входит в лот, его будут сдавать в аренду. Известно, что в начале 200-х г.г. землю под объектом намеревались использовать под строительство второй очереди делового комплекса "Санкт-Петербург плаза", но проект так и не был реализован. В текущим торгам банк "Санкт-Петербург", расположенный напротив дома, также отношения не имеет.

Добавим, что, поскольку историческое здание находится в охранной зоне, оно полностью защищено от сноса.

Фото: Citywalls.ru