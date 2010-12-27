Дольщики ЖК "Пушкин-Хаус" получат жилье спустя 2,5 года

Жилой комплекс все же сдадут в эксплуатацию в конце лета.

ЖК "Пушкин Хаус" в Петербурге будет сдан в эксплуатацию на 2,5 года позже запланированного срока. Пострадавшие дольщики смогут получить собственные квартиры. Радостное событие для владельцев произойдет в течение полугода, начиная с августа. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Как отмечают чиновники, сейчас процесс находится на завершающей стадии. Комплекс уже получил разрешающее заключение о соответствии от Госстройнадзора.

Напомним, что вопрос с января 2016 года находился под особым контролем Правительства. Именно в начале позапрошлого года застройщик обязался сдать дома. Жилье ожидали 74 семьи.

Фото: Piter.tv