Дольщики ЖК "Десяткино" борются за свою собственность

Дольщики ЖК "Десяткино" (находится недалеко от метро "Девяткино" в поселке Мурино) на улице Шувалова, 10/18 более года не могут добиться справедливости.

Жители этого дома не являются собственниками квартир на протяжении долгого времени. Дело в том, что владельцы недвижимости не могут поставить дом на кадастровый учет уже больше года. Люди подозревают, что сложившаяся ситуация связана с тем, что администрация района ждет, когда застройщик "скинется" на постройку школы.

Уже почти год как наш дом не могут поставить на кадастровый учет из-за проблем в документах. В Комитете государственного строительного надзора и экспертизы Ленинградской области нам говорят, что виной всему ошибки в техническом плане, мы же не очень понимаем, как дом вообще могли ввести в эксплуатацию с такими ошибками, как разночтение площадей, высотности… Дольщица ЖК "Десяткино", застройщика "Norman"

Пострадавшие отмечают, что застройщик, судя по всему, не спешит исправлять ситуацию. За год было совершено лишь три скромные попытки оформить необходимую документацию, и все оказались безуспешны. Кроме того, жильцов ЖК "Десяткино" беспокоит то, что в суде находятся иски о признании застройщика банкротом. Причем число исков от кредиторов к застройщику и суммы претензий в них регулярно увеличиваются.

В таком случае дом поставить на кадастр будет невозможно вообще, об этом подтверждают в ГАСН. Дело в том, что с прошлого года поправками к Федеральному закону была отменена практика ставить отдельные квартиры на кадастровый учет через суд, это может делать только застройщик, и больше никто Пострадавший от Застройщика ЖК "Десяткино", застройщика "Norman"

Из-за тяжелого и практически безвыходного положения дольщики сталкиваются с рядом проблем. Проживающие в доме люди не могут получить постоянную регистрацию по месту жительства, так как ее можно сделать только в том доме, который поставлен на кадастровый учет. Кроме того, мужчина из Мурманска не может обеспечить себя жизненно-важными лекарствами. Он болеет диабетом, соответственно ему на постоянной основе необходим инсулин. Однако купить дорогое средство не удается, так как с декабря 2017 года такие лекарства и субсидии на них не выдаются по временной регистрации или по регистрации в другом регионе. Ездить в Мурманск за инсулином у больного нет никакой возможности. Кто ответит за возможные ухудшения в качестве жизни этого жильца? И чиновники, и застройщики не торопятся с ответами на такие вопросы.

Чтобы устроить ребенка в детский сад по месту жительства, требуется прописка, которую невозможно получить. Поэтому приходится будить ребенка рано утром, за несколько часов до открытия самого детского сада, чтобы доставить его туда сквозь пробки. Это очень не удобно как для родителей, так и для детей. Я не знаю как обстоят дела со школьниками, до в детский сад устроится в районе "Девяткино" не получается. Дольщик ЖК "Десяткино", застройщика "Norman"

Эта же проблема касается тех людей, кто намерен взять кредит. Кроме того, все жильцы банально не чувствуют себя полноценными хозяевами квартир. Они не имеют права, к примеру, продавать их или официально сдавать в аренду.

Последняя надежда у дольщиков на предвыборную кампанию 2018 года. Жильцы собрали огромное количество подписей и отправили письма с просьбой о помощи на имена всех кандидатов в президенты. Кому-то такое решение может показаться смешным. Но в той абсурдной, кафкианской ситуации, в которую попали жители Мурино, у людей почти не осталось других способов для оперативного вмешательство в происходящее.

Фото, видео: "ВК" - "ЖК Десяткино", Обманутые дольщики СЗФО объединяйтесь, Youtube - Город Детства Коммунар