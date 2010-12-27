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Документальный фильм "Дело Собчака" бесплатно покажут петербуржцам
Сегодня, 20:32
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IRINA_CHALKINA
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Документальный фильм "Дело Собчака" бесплатно покажут петербуржцам

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Кинопоказ будет приурочен ко дню рождения Анатолия Собчака.

Фильм, который спродюсировала Ксения Собчак под названием "Дело Собчака" покажут бесплатно 10 августа в петербургском кинотеатре "Англитер". Об этом накануне сообщила вдова политика Людмила Нарусова.

Рекорд 963 839 в первый день сборов. Я очень хочу чтобы наш фильм увидело как можно больше людей-мне кажется ,что это важно, рассказывает о премьере фильма Ксения Собчак

Документальная кинолента срежесирована Верой Кричевской, которая известна такими работами, как "Слишком свободный человек", "Гражданин поэт: Прогон года" и  многосерийным фильмом "Талисман любви".

Фильм рассказывает о "взлетах" и "падениях" первого мэра Петербурга. В документальном кино снялись представители политической элиты, и даже президент Владимир Путин. 

Отметим, что Кинопоказ будет приурочен ко дню рождения Анатолия Собчака.

Анатолий Собчак- политик и первый мэр Санкт-Петербурга. 

Фото: КиноПоиск

Теги: дело собчака
Категории: Лента новостей Новости СПб

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