Документальный фильм "Дело Собчака" бесплатно покажут петербуржцам

Кинопоказ будет приурочен ко дню рождения Анатолия Собчака.

Фильм, который спродюсировала Ксения Собчак под названием "Дело Собчака" покажут бесплатно 10 августа в петербургском кинотеатре "Англитер". Об этом накануне сообщила вдова политика Людмила Нарусова.

Рекорд 963 839 в первый день сборов. Я очень хочу чтобы наш фильм увидело как можно больше людей-мне кажется ,что это важно, рассказывает о премьере фильма Ксения Собчак

Документальная кинолента срежесирована Верой Кричевской, которая известна такими работами, как "Слишком свободный человек", "Гражданин поэт: Прогон года" и многосерийным фильмом "Талисман любви".

Фильм рассказывает о "взлетах" и "падениях" первого мэра Петербурга. В документальном кино снялись представители политической элиты, и даже президент Владимир Путин.

Отметим, что Кинопоказ будет приурочен ко дню рождения Анатолия Собчака.

Анатолий Собчак- политик и первый мэр Санкт-Петербурга.

Фото: КиноПоиск