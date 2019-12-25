Доходный дом Протасовых на Невском проспекте продают за 1,9 млрд рублей

Параллельно собственник ищет потенциальных арендаторов площадки.

Владелец АО "Атрибут", связанного с наследниками Евгения Пригожина, выставил на продажу здание бывшего кинотеатра "Кристалл Палас" на Невском проспекте за 1,9 млрд рублей. Параллельно собственник ищет потенциальных арендаторов площадки. Эксперты считают, что стоимость лота завышена, и объект не будет пользоваться спросом на рынке.

Объявление о продаже здания на Невском проспекте размещено на одной из онлайн-платформ по продаже недвижимости. АО "Атрибут" предлагает особняк дома Протасовых площадью 1,95 тыс. кв.м. за 1,9 млрд рублей.

Компания в течение трех лет занималась переустройством дома Протасовых под офисные помещения. Реконструкция включала масштабную перепланировку помещений. Перепрофилирование кинотеатров под более актуальные коммерческие направления – тенденция, которая постепенно набирает обороты в Петербурге. Например, в 2022 году помещение закрытого кинотеатра "Каро 7 Лиговъ" в торгово-развлекательном комплексе "Лиговъ" на набережной Обводного канала было переоборудовано под офисы.

Фото: citywalls.ru