Глава Выборгского района поздравил с днем рождения ветерана Великой Отечественной войны Марию Никитину

Марии Александровне в знак признательности подарили памятные подарки и приятно удивили букетом цветов. Стоит отметить, что в свои 93 года женщина прекрасно выглядит.

Вчера, восемнадцатого февраля, отпраздновала день своего рождения ветеран Великой Отечественной войны Мария Никитина. Чтобы вызразить теплые слова благодарности Марии Александровне, к ней в гости наведались глава района Дмитрий Никулин и руководитель совета депутатов Виктор Гришкин.

Низкий поклон Вам за мужество, жизненную стойкость и героизм, за все, что Вы сделали для страны в годы военного лихолетья и в мирное трудовое время. Искренне желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, оптимизма и долголетия. Дмитрий Никулин, глава района

Марии Александровне в знак признательности подарили памятные подарки и приятно удивили букетом цветов. Стоит отметить, что в свои 93 года женщина прекрасно выглядит.

Мария Никитина поблагодарила гостей, пригласив их за праздничный стол и поделившись фронтовыми историями.