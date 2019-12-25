Сердечно поздравляем Вас с прекрасным Днем весны, нежности и обаяния – 8 Марта!
Этот удивительный праздник олицетворяет целый мир, в котором любовь и красота соседствуют с заботой и самоотдачей, чуткостью и добротой, нежностью и теплотой.
8 Марта - это дань уважения каждой женщине, умеющей справляться с тысячей дел одновременно. Вы добиваетесь карьерных высот, успехов в общественной деятельности и, в то же время, бережно храните тепло, уют и благополучие домашнего очага. Мы восхищаемся вашим жизненным оптимизмом, энергией, целеустремленностью, удивительной способностью сочетать работу и профессиональные достижения с женственностью и обаянием.
Самое великое чудо на земле – это способность женщины давать жизнь. Материнская любовь – это бездонная чаша терпения, неутомимой бескорыстной заботы, житейской мудрости, душевной доброты, неиссякаемого сердечного тепла. Благодаря вам остаются незыблемыми вечные ценности - любовь, верность, семья.
Мы искренне ценим вас за вашу мудрость и чуткость, труд и заботу о будущем, вдохновение и гармонию. Вы принимаете активное участие во всех сферах жизни Выборга и района, вам покоряются сложнейшие задачи, с вами легче преодолеваются любые трудности, вы вдохновляете на новые победы.
В этот весенний праздник выражаем благодарность и восхищение всем женщинам - матерям, женам, сестрам, дочерям. Спасибо вам за улыбки, доброту, сердечность, умение сопереживать и делать каждый день светлым и счастливым.
Пусть новая весна приносит вам радость и вдохновение!
Пусть в ваших домах всегда царят уют и благополучие, а сердце будет согрето любовью родных и близких. Крепкого здоровья, счастья, мира и добра!
Глава муниципального образования "Выборгский район"
Д.Ю. Никулин
Глава администрации
муниципального образования "Выборгский район"
Г.А. Орлов
Дмитрий Никулин и Геннадий Орлов поздравили женщин Выборгского района с 8 марта
Полный текст обращения от главы района и главы районной администрации уже появились на сайте МО "Выборгский район".
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