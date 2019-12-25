Дмитрий Никулин и Геннадий Орлов поздравили женщин Выборгского района с 8 марта

Сердечно поздравляем Вас с прекрасным Днем весны, нежности и обаяния – 8 Марта!

Этот удивительный праздник олицетворяет целый мир, в котором любовь и красота соседствуют с заботой и самоотдачей, чуткостью и добротой, нежностью и теплотой.

8 Марта - это дань уважения каждой женщине, умеющей справляться с тысячей дел одновременно. Вы добиваетесь карьерных высот, успехов в общественной деятельности и, в то же время, бережно храните тепло, уют и благополучие домашнего очага. Мы восхищаемся вашим жизненным оптимизмом, энергией, целеустремленностью, удивительной способностью сочетать работу и профессиональные достижения с женственностью и обаянием.

Самое великое чудо на земле – это способность женщины давать жизнь. Материнская любовь – это бездонная чаша терпения, неутомимой бескорыстной заботы, житейской мудрости, душевной доброты, неиссякаемого сердечного тепла. Благодаря вам остаются незыблемыми вечные ценности - любовь, верность, семья.

Мы искренне ценим вас за вашу мудрость и чуткость, труд и заботу о будущем, вдохновение и гармонию. Вы принимаете активное участие во всех сферах жизни Выборга и района, вам покоряются сложнейшие задачи, с вами легче преодолеваются любые трудности, вы вдохновляете на новые победы.

В этот весенний праздник выражаем благодарность и восхищение всем женщинам - матерям, женам, сестрам, дочерям. Спасибо вам за улыбки, доброту, сердечность, умение сопереживать и делать каждый день светлым и счастливым.

Пусть новая весна приносит вам радость и вдохновение!

Пусть в ваших домах всегда царят уют и благополучие, а сердце будет согрето любовью родных и близких. Крепкого здоровья, счастья, мира и добра!

Глава муниципального образования "Выборгский район"

Д.Ю. Никулин

Глава администрации

муниципального образования "Выборгский район"

Г.А. Орлов