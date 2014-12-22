Для жильцов обрушенного дома в Астрахани открыт пункт временного размещения на 100 человек

Свыше 370 кубометров поврежденных конструкций разобрано с помощью тяжелой инженерной техники на месте обрушения дома в Астрахани. Соответствующее заявление сделали специалисты из регионального управления ГУ МЧС. Известно, что мероприятия велись на протяжении всей ночи. Сейчас жильцы дома направлены в пункт временного размещения на сотню человек. Там остаются шесть человек, а остальные приняли решение остановиться у родственников и знакомых.

Напомним, что обрушение около 20 квартир в многоэтажном доме в Астрахани произошло в понедельник, 28 июля, с первого по пятый этажи. В пресс-службе губернатора Астраханской области заметили, что из-за стресса был госпитализирован один маломобильный житель дома из соседнего подъезда. С места чрезвычайной ситуации спасатели эвакуировали 22 жильца. На месте был сформирован оперативный штаб. По данным от ЕДДС города, произошедшее никак не связано со взрывом бытового газа. Властями веден режим ЧС муниципального уровня.

В пресс-службе губернатора добавили, что многоэтажный дом будет снесен, так как пять лет назад он был признан аварийным объектом. На момент ЧП большая часть квартир была расселена. Дли эвакуированных развернут ПВР на базе местной школы. Вблизи обрушения правоохранительными службами перекрыта дорога. По факту инцидента прокуратурой ведется проверка. Также возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293, статьи 168 УК РФ за халатность и уничтожение имущества по неосторожности.

Более 200 специалистов ликвидируют последствия обрушения дома в Астрахани.

Фото и видео: ГУ МЧС России