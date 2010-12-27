Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Для Петербурга могут разработать новый туристический логотип
Сегодня, 12:52
0
lesjasap
111

Для Петербурга могут разработать новый туристический логотип

0
 
 

Правительству Северной столицы предстоит определиться с тем, нужен ли городу новый логотип или нет.

Представители Комитета по туризму готовы провести новый конкурс на разработку логотипа для Санкт-Петербурга. По информации от пресс-секретаря ведомства Галины Громовой, в этот раз все будет проходить открыто. Об этом спикер заявила "Городу+".

В случае необходимости, возможно проведение открытого конкурса в соответствии с 44-ФЗ на разработку нового туристского логотипа, в том числе с привлечением общественности и экспертов

заявила сотрудник Комитета

Напомним, что Верховный суд поддержал позицию УФАС в споре относительно законности использования логотипа Санкт-Петербурга, созданного Артемием Лебедевым. Надзорное ведомство осталось недовольно тем фактом, что конкурс на разработку был проведен в закрытом режиме, а Смольный отдал за работу лишь символические деньги в размере одного рубля. Сам же автор творения считает, что подарил логотип городу.

Когда нужен был логотип к 315-летию Петербурга, конкурс провели по всем правилам. Сейчас стоит воспользоваться тем же примером. Я не погружалась в подробности дела, здесь очень много нюансов. Но могу сказать, что сам город теперь должен решить, нужен ли ему новый логотип

заключила пресс-секретарь УФАС Марина Нериновская

Теги:
Категории: Новости СПб Картина дня Лента новостей

Оставить комментарий

5