На время ЧМ по футболу в Петербурге круглосуточно будет дежурить вертолет с медиками

Это обойдется городу в более 4 миллионов рублей.

Во время Чемпионата мира по футболу в Петербурге будет круглосуточно дежурить медицинский вертолет. Медики будут в любой момент готовы доставить травмированных спортсменов с баз команд или игровых полей. На данные средства выделено более четырех миллионов рублей.

В настоящее время власти Петербурга ищут подрядчиков, которые согласятся организовать работу санитарного борта. Электронный аукцион проводит компания "Городская станция скорой медицинской помощи". Постоянные дежурства обойдутся в 4,3 миллиона рублей. Стоимость рассчитана за 720 рабочих смен авиамедиков.

Вертолет должен быть готов к вылету в течение месяца: с 9 часов утра 10 июня по 9 часов утра 10 июля. Известно, что реализация такого экстренного способа перевозки стала необходима по инициативе заказчика мероприятия. Организаторы обговорили возможность доставки игроков с места вызова до стационарного медицинского обслуживания. При этом, посадка должна достигаться не более чем за 15 минут. Пациент должен быть доставлен в противошоковую операционную не более чем за 20 минут после посадки на борт.

Перелетом будут заниматься многоцелевые вертолеты категории А. Они развивают скорость от 240 километров в час. Борт спокойно может принимать лежачего больного.

Внутри судна помещается от двух членов медицинского сопровождения. Оба сопровождающих должны иметь сертификаты по "Скорой медицинской помощи" и "Анестезиологии и реаниматологии". Во время их работы будет запрещена фото и видеосъемка.

Напомним, что во время проведения мундиаля, футболистов-участников будет принимать больница на Крестовском острове. Покровская больница станет основным центром для пострадавших болельщиков.В других учреждениях объявят усиление.

Фото: Piter.tv