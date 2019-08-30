СМИ: Disney впустит сиквел мультфильма "Зверополис"

Оригинальная лента вышла в прокат три года назад и выиграла "Оскар".

Cтудия Disney планирует выпустить сиквел мультфильма "Зверополис". Об этом сообщают зарубежные СМИ, ссылаясь на источник в студии.Официальной информации от компании не поступало.

Напомним, что оригинальный мультфильм вышел в 2016 году и собрал в мировом прокате более 1 миллиарда долларов. Картина выиграла премию "Оскар" в номинации лучший анимационный фильм" и вошел в ТОП-250 картин по версии пользователей сайта "Кинопоиск".

Сюжет "Зверополиса" рассказывал о вымышленном мире, в котором живут разумные звери. После загадочных пропаж нескольких животных и вновь возникшей агрессией среди хищников, сотрудник полиции, зайчиха Джуди Хоппс, и хитрый лис Ник Уайлд объединяются, чтобы выявить причину странных событий.

Видео: Disney