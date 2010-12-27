Директор СПБГАУ отправится в тюрьму за получение взяток

Пушкинский районный суд огласил приговор в отношении директора Санкт-Петербургского Аграрного Университета, Дмитрия Кравцова. Его признали виновным в вымогательстве денег у студентов и иностранных абитуриентов.

Дмитрия Кравцова, директора центра международной деятельности и международных проектов ФГБОУВО "Санкт-Петербургский государственный аграрный университет", взяли под стражу в зале суда. Его признали виновным в мошенничестве с применением должностных полномочий. Кравцов получил приговор по статьям ч. 2 ст. 290, ч.3 ст. 159 УК РФ. Об этом 12 октября сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд постановил, что Кравцов, используя свое служебное положение, умышленно получил взятку в размере 30 000 рублей от гражданина Республики Туркменистана. Обвиненный взял деньги с иностранного абитуриента за поступление в ВУЗ, будучи удостоверенным, что оформление проходит бесплатно. Помимо этого, директор университета заставил дух студентов в добровольном порядке выплатить ему деньги за обучение в размере 15 и 20 тыс. рублей, на что он не имел полномочий. Отмечается, что Дмитрий Кравцов не намерен был погасить задолженности студентов, а получил деньги для своих намерений.

Директор полностью признал свою вину. Суд назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Также сообщается, что на рассмотрении находятся уголовные дела в отношении декана юридического факультета Университета Исабалы Зейналова, специалиста по учебно-методической работе университета Любви Мукановой и начальника административно-правового управления Руслана Магомаева.