Дирекцию по развитию транспортной системы Петербурга и ЛО возглавила Ирина Герун

В некоммерческой организации специалист работает уже три года.

Генеральным директором АНО "Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области" назначили Ирину Герун. Об этом 30-го октября сообщила пресс-служба организации.

Решение о назначении приняли члены наблюдательного совета Дирекции.

Герун работает в организации с 2017-го года, с мая 2020-го года возглавляла ее, но в качестве "и.о.".

Дирекция занимается координацией в сфере развития гражданской и региональной авиации, развитием общественного пассажирского транспорта, железнодорожного и внутриводного транспорта, повышением качества организации дорожного движения и интеллектуальных транспортных систем и многим другим. Она была учреждена в 2013-м году.

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