Дима должен услышать маму и папу

Малыш родился без правого ушка, а как оказалось позже и без слухового канала. Единственная возможность подарить Диме слух и возможность общаться с людьми - это дорогостоящая операция.

Мальчик по имени Дима родился в срок, и первые минуты счастья родителей прекратились после гробовой тишины врачей. У новорожденного отсутствовало правое ушко. Следующие аудиотесты показали, что у малыша нет и слухового прохода.

Через 1,5 месяца родители поехали с Димой в сурдоцентр, где врачи подтвердили неутешительные диагнозы. Несмотря на всю каждодневную борьбу родителей со сложным недугом, малыш терял слух все сильнее. Однако семья не теряла возможность спаси своему сыну возможность слышать голоса и звуки.

Однажды мама Димы увидела по телевизору историю Вани Приймака, которому врачи Клиники Global Hearing Inc (США) смогли вернуть слух. Деньги им помогли собрать неравнодушные люди. На Международной конференции отохирург американской клиники Джозеф Роберсон осмотрел Диму и сказал, что слух можно восстановить до нормы с гарантией в 95%.

Подобные операции в США проводят с 3-х лет, и на момент конференции 2016 года нам было 2 года 3 месяца. Поэтому, когда конференцию снова организовали в 2017 году, мы снова отправились на встречу с врачами. За год у Димы ухудшились показатели аудиометрии Алла, мама Димы

Хирург объяснил это тем, что мальчик растет, кости черепа утолщаются и поэтому костная проводимость ухудшается. В связи с этим, слуховой нерв перестает работать. Если не принимать меры, то глухота продолжит прогрессировать. Чтобы мальчик смог говорить в будущем, необходимо как можно быстрее открыть слуховой канал.

Как всегда проблема упирается в финансовый вопрос. Ушко и слух Димы будет стоить 6 090 000 рублей. Семья малыша не может найти такую сумму в одиночку, а она продолжает расти. Чтобы забронировать дату и зафиксировать стоимость необходимо внести депозит 5000$. На данный момент ребенка поставили на лист ожидания на сентябрь 2019 года.

Клиника пошла на встречу родителям и сообщила, что Дима сможет пройти лечение уже в апреле 2018 года. Сейчас им необходимо собрать оставшуюся сумму.

Редакция канала Piter.tv просит вас откликнуться и помочь Диме получить возможность услышать мамин голос. Чтобы мальчик смог дальше жить в красках звука, а не в гробовой тишине. О том как помочь Диме смотрите здесь https://geografiyadobra.ru/catalog/samedov-dmitriy-operaciya/.