"Начните праздник с утра": диетолог Инна Кононенко – о питании в Новый год

Новый год – один из главных праздников для многих россиян. По традиции ночь с 31 декабря на 1 января сопровождается не только танцами, речью президента и веселыми беседами, но и застольем, распитием спиртного.

В новогоднюю ночь столы ломятся от многообразия блюд. В основном это жирная пища, салаты с майонезом, сладкое и алкоголь. Как не переесть в Новый год, и помочь себе на следующее утро, если все-таки съел и выпил сверх нормы, читайте в материале Piter.TV.

Питание в Новый год

По словам диетолога, врача-нутрициолога, кандидата медицинских наук Инны Кононенко, нельзя кусочничать во время приготовления еды. Это способствует повышению уровня инсулина в крови. Однако не есть весь день в предвкушении застолья тоже вредно.

Не откладывайте прием пищи на потом. Многие люди не едят 31 декабря в течение всего дня, зная, что впереди праздник, и чтобы максимально все "влезло" в новогоднюю ночь. Вы должны полноценно позавтракать, пообедать и сделать еще один прием пищи, так как за праздничный стол мы садимся ближе к 22:00-23:00. Если вы будете голодать весь день, то накопится сильное чувство голода, снизятся обменные процессы, что приведет к стимуляции лимбической системы и перееданию на ночь и, как следствие, набору лишних килограммов. Ешьте 31 декабря как обычно, и ваш желудочно-кишечный тракт будет готов к обильному приему пищи. Просто начните праздник уже с утра 31 декабря. Инна Кононенко

Также в этот день стоит сместить фокус с еды на что-то другое. Например, можно покататься на лыжах или коньках, прогуляться по улице, посмотреть любимый фильм.

Наша нервная система отдыхает при смене визуальной картинки. Чем больше вы меняете визуальную картинку, тем больше отдыхает нервная система. Это также необходимо для синтеза серотонина (гормон "хорошего настроения" – прим. Ред.). Инна Кононенко

Делаем любимые блюда полезными

В салат "Оливье" вместо докторской колбасы можно положить говяжий язык или говяжье сердце, грудку индейки или курицы. Консервированный горошек замените на замороженный: промойте его, разморозьте и добавьте в салат. Вместо маринованного огурца положите свежий. Сделайте майонез сами, не покупайте (рецепт ниже).

Откажитесь от твердокопченой колбасы и различных нарезок, в них много соли и глутамата натрия, который усиливает аппетит, и вы едите больше. Лучше дома приготовьте буженину, говяжий язык или студень. Торт закажите в специализированных пекарнях, где его делают из натуральных ингредиентов или испеките дома сами. Белый хлеб замените на зерновой. Инна Кононенко

Также в новогодние праздники лучше отказаться от винограда, хурмы и бананов. Из фруктов отдавайте предпочтение тем, которые содержат меньше углеводов, а лучше всего ограничьтесь ягодами, в них углеводов почти нет. Низкоуглеводными фруктами и ягодами являются: лимоны, дыня, малина, киви, ежевика, вишня, клубника, ананас, грейпфрут, апельсин, мандарин, абрикос, персик.

Домашний майонез рецепт

У домашнего майонеза существует множество рецептов. Мы предлагаем вам пять на выбор:

1. Натуральный или греческий йогурт + соль + горчица в каплях;

2. Половина авокадо + йогурт + сок ½ лимона;

3. Йогурт+ зернистая горчица + обычная горчица+ желток + сушеный чеснок;

4. Йогурт + сок лимона + желток + горчица + оливковое масло;

5. Йогурт+ горчица + сушеный чеснок + оливковое масло;

В домашнем майонезе нет искусственных пищевых добавок, нет уксуса. А уксус в сочетании с жирами дает транс-жиры. Инна Кононенко

Алкоголь на Новый год

Когда алкоголь попадает в кровь, около 20% его всасывается через слизистую оболочку желудка и расщепляется ферментами в желудке, а 80% попадает в тонкую кишку и быстро всасывается в кровь. Поглощенный алкоголь попадает в органы и ткани через кровь, и большая часть превращается в ацетальдегид, главным образом, в печени с помощью семейства ферментов – алкогольдегидрогеназа. Ацетальдегид – это токсин и канцероген, который может вызвать тошноту, рвоту, головную боль и усталость. Инна Кононенко

Злоупотребление, по словам врача, когда мужчина выпивает 5 и более дринков, а женщина 4 и более дринков в течение 2 часов.

1 дринк:

45 мл 40-градусного напитка

150 мл простого вина

100 мл крепленого красного или белого вина

300 мл пива

Помощь при похмелье

Если вы все-таки перепили в новогоднюю ночь, вам помогут следующие препараты:

- Альфа-липоевая кислота – универсальный антиоксидант, помогающий восстановить всю антиоксидантную систему организма;

- Куркумин помогает снизить уровень ацетальдегида в крови;

- Таурин предотвращает гипертонию при употреблении больших доз;

- S-аденозилметионин помогает снижать уровень гомоцистеина, повышающегося при употреблении крепкого, который нарушает образование S-аденозилметионина в организме. S-аденозилметионин защищает печень от токсического воздействия крепкого алкоголя.

Подготовка к застолью:

2-3 таблетки янтарной кислоты 100 мг до употребления,

3-4 таблетки в процессе пития,

2-3 таблетки перед сном.

Утром 1 января:

АСС лонг 1-2 таблетки,

3-4 таблетки янтарной кислоты, предварительно раздавленной, регидрон 1 пакетик + полисорб или энтеросгель + 0,5-1 л воды + витамин С 1000-2000 мг.

Эту смесь выпить в течение 10-20 минут.

Второй вариант:

Витамин С 1000 мг,

Магне В6 жидкий 1 флакон,

Гепаргин 1 флакон,

Глицин под язык,

Лимонтар 1 таблетка.

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