Деян Ловрен прибыл в Петербург и встретил медведя в аэропорту

Хорват перешел в "Зенит".

В минувшее воскресенье Деян Ловрен прилетел в Петербург.

Хорват дружит с Мо Салаха, египетским футболистом. После того, как Ловрен перешел в "Зенит", Салах отметил, что Ловрен всегда может позвонить. Учитывая отношения друзей, Ловрен решил решил разыграть своего приятеля. Хорват позвонил Салаху, похвалил его прическу и рассказал, что в группе встречающих россиян был и медведь. Турок удивился. Новый игрок сине-бело-голубых уточнил, что петербуржцы не дали бы медведю съесть его. Уточняется, что розыгрыш удался.

Ранее мы писали, что Малкома признали лучшим игроком "Зенита" за первые месяцы лета.

Фото: pixabay