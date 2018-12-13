Девятого мая 22 000 выборжан приняли участие в шествии "Бессмертного полка"

По традиции на Рыночной площади города началось построение праздничной колонны. Для торжественного шествия по проспекту Ленина к Красной площади собрались ветераны Вооруженных сил России, военнослужащие, учащиеся общеобразовательных учреждений, студенты, жители города и района.

Девятого мая в Выборге с самого утра проходили торжественные мероприятия, посвященные 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

По традиции на Рыночной площади города началось построение праздничной колонны. Для торжественного шествия по проспекту Ленина к Красной площади собрались ветераны Вооруженных сил России, военнослужащие, учащиеся общеобразовательных учреждений, студенты, жители города и района.

Единым маршем прошли парадные расчеты войск Выборгского гарнизона, праздничной колонны, а также участники акции "Бессмертный полк".

Количество участников "Бессмертного полка" в этом году вдвое больше по сравнению с прошлым годом. 22 000 выборжцев пронесли фотографии своих отцов, дедов, прадедов, прошедших через испытания Великой Отечественной войны.

В Выборге акция проводится уже шестой год подряд.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО