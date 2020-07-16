Девять представителей ФК "Сочи" заразились коронавирусом

Сочинцам было засчитано техническое поражение.

Матч "Тамбов" — "Сочи" был отменен из-за вспышки коронавирусной инфекции в клубе из Краснодарского края. На сайте РПЛ сообщили, что положительный тест оказался у 9 игроков. ФК "Тамбов" пожелал скорейшего выздоровления заболевшим игрокам и представителям своих оппонентов.

Таким образом, сочинцы получили техническое поражение и занимают 12 место в чемпионате. "Тамбов" идет на 14 месте, имея в активе 28 очков.

Отметим, что эта игра стала третей отмененной после рестарта Российской Премьер лиги.

Видео: Youtube/Sochi Football Club