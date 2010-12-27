Ночью в Москве горел хостел "Петр I", есть пострадавшие

Сотрудники МЧС эвакуировали из здания 15 человек, в больницу госпитализировали 7 человек.

Сегодня ночью, 26 сентября, в Измайлово в Москве произошел пожар в хостеле "Пётр I".

Сообщается, что в оперативную дежурную смену МЧС поступило сообщение о возгорании в хостеле по адресу Измайловское шоссе д.73ж. По прибытию на место выяснилось, что пожар начался в отдельно стоящем здании на площади 8 квадратных метров. В 03:38 пожар удалось ликвидировать.

Спасатели эвакуировали из хостела 15 человек. К сожалению, не обошлось без пострадавших. 7 человек госпитализировали в больницу, один из них в коме. Еще двоим пострадавшим оказана помощь на месте.

По сообщениям в СМИ, пожар начался в помещении охраны. Охранник оставил включенным обогреватель и ушел на обход. Когда вернулся, все уже было в огне. Дым поднялся наверх.

Фото: ВК, ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК