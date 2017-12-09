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Появилось видео, как девушка выпала из автомобиля во время движения

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В Петербурге девушка выпала из автомобиля на дорогу, но никто не захотел ей помочь.

В Санкт-Петербурге 8 декабря вечером улице Руставели при подъезде к Северному проспекту произешел инцидент, который запечатлелся на видеорегистраторе. Девушка выпала из машины прямо на среднюю полосу проезжей части. 

На кадрах видно, как она вышла из машины, но, судя по всему, что-то в ней забыла. Вернувшись в нее, водитель машины смело тронулся с места, не дождавшись закрытия двери. В результате чего пассажирка автомобиля упала на проезжую часть.

Стоит отметить, что водитель, чей видеорегистратор записал происшествие, также не отреагировал на случившиеся. Он решил просто объехать сидевшую на дороге девушку. 

Видео: YouTube - Мегаполис

 
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Теги: выпала из машины , дтп спб , новости петербург , новости спб , петербург , происшествия спб
Категории: Происшествия Лента новостей Новости СПб

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