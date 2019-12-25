Девочка получила серьёзные травмы после падения с дерева на Ленской улице

Четвероклассницу госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Вечером субботы, 17 июня, бригадой скорой помощи с детской площадки на Ленской улице была госпитализирована четвероклассница, которая упала с дерева. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что десятилетняя девочка забралась на высоту 3-4 метра во время прогулки.

Маленькую пострадавшую госпитализировали с кататравмой, сочетанной травмой, закрытой травмой груди, закрытой травмой живота, ушибом мягких тканей рёбер, ушибом мягких тканей грудного отдела позвоночника и ссадиной таза в тяжёлом состоянии.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Piter.TV