Девочка-подросток родила в туалете поезда и выбросила младенца на рельсы

Накануне в Ямало-Ненецком автономном округе на перегоне между станциями Харп и Лабытнанги был найден труп новорожденного ребенка.

Как сообщает пресс-служба УТ МВД России по СЗФО, в Ямало-Ненецком автономном округе между станциями Харп и Лабытнага был найден труп грудничка.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники транспортной полиции выяснили, что беременная девочка в сопровождении 35-летней матери ехала поездом с сообщением "Москва – Лабытнанги". В туалете у подростка родился мальчик, после чего грудничок был выброшен из поезда.



По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 105 УК РФ "Убийство малолетнего или иного лица". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двадцати лет.