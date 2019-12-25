Детский спектакль "Бременские музыканты"

Любимая сказка в новом формате.

"Бременские музыканты" – сказка, идущая через поколения и остающаяся любимой. Спектакль в театре "Мастерская" по этому произведению сделали ярким, музыкальным и танцевальным.

Это история о любви, дружбе и искусстве, о бродячих музыкант, дворцовый концерт которых переворачивает их жизнь. Маленькие зрители смогут не просто наблюдать за происходящим на сцене, а помогать героям преодолеть трудности и найти своей счастье прямо со своих мест в зале.

Спектакль идет 1 час 15 минут без антракта.

Цена билетов: от 500 рублей

Место: театр "Мастерская", ул. Народная, 1

Фото: www.vteatrekozlov.net