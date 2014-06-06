Детский центр Музея железных дорог России возобновит работу 12 марта

Детский центр работает по сеансам. Время начала сеансов ежечасно с 10:00 до 16:00, кроме среды и вторника.

С субботы, 12 марта, в пресс-службе Музея железных дорог России сообщили, что юных петербуржцев снова ждут в Детском центре.

Участников ждёт познавательная игра в детскую железную дорогу, мастер-класс по изготовлению памятного сувенира под руководством педагога и стильная фотозона.

Отмечается, что центр работает по сеансам ежечасно с 10:00 до 16:00, по средам – с 13:00 до 19:00, вторник - выходной. Сеанс длится 50 минут и стоит 150 рублей. Одновременно в центре могут находиться не более 5 детей с сопровождающим.

С сегодняшнего дня запрет на доступ организованных групп несовершеннолетних граждан в музей снимается. Для детей от 5 до 12 лет снова появляется возможность отметить день рождение в Музее по четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям.

С 24 марта по 3 апреля Детский центр нельзя будет посетить из-за участия Музея в фестивале "Детские дни".

Фото: пресс-служба Музея железных дорог