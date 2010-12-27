В детском лагере "Мечта" в Ленобласти выявили многочисленные нарушения: руководство отрицает плесень и "черные списки"

Детским омбудсмен по региону направил обращение в адрес руководство заведения о причинах создавшейся ситуации.

В Приозерском районе Ленинградской области детей лагеря отдыха Мечта" кормили просроченными продуктами. Специалисты выявили наличие плесени на сладостях, а также просроченные сроки кефира. Отметим, что многие петербуржцы отправили своих детей в данное заведение по социальным путевкам. Среди проблем также заявлены неработающие туалеты, отклеивающиеся обои, ржавые душевые и другие некомфортные условия проживания.

Родители отметили, что руководство детского летнего лагеря проводило лотерею, билет в которой стоил 100 рублей. Отдельные дети не могли посещать вечерние дискотеки из-за введения "черных списков": начальство оправдывалось тем, что их родители беспокоятся и отказываются пускать чад на танцпол.

Отметим, что в настоящее время администрация учреждения отвергает претензии относительно несоответствующего питания. В адрес местного детского омбудсмена было направлено письмо о том, что "условия хранения и срок реализации были соблюдены в полном объеме". Дирекция объяснила, что "плесенью" была на самом деле глазурь, которая сбилась и лишила продукт товарного вида. В ситуации продолжают разбираться ответственные представители власти.

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