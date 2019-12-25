За полгода в Пулково проверили десятки тысяч животных, рыб и птиц

Среди пассажиров были декоративные, сельскохозяйственные и лабораторные животные.

В течение полугода в грузовом терминале Пулково провели ветеринарный контроль десятков тысяч животных, рассказали в петербургском управлении Россельхознадзора.

Проверку успели пройти кошки, собаки, декоративные ежи и грызуны, кролики, попугаи и другие декоративные птицы, аквариумные рыбки, которых насчитывается свыше 45 тысяч. Самыми редкими животными оказались хорек, филин и шетландский пони. Также в Ленобласть завезли важную для сельскохозяйственной деятельности живность: утят и гусят, а в одно из областных НИИ приехали четыре макаки-резус. Всего в Пулково проконтролировали около 500 лабораторных животных. Кроме того, несколько животных прибыли в Петербург специально для Ленинградского зоопарка: зверинец пополнился кенгуру Беннета, игрункой обыкновенной и забайкальским манулом, а вот белорукий гиббон отправился на Камчатку.

Все животные успешно прошли контроль и разъехались по дальнейшим адресам получателей.

Фото: пресс-служба Россельхознадзора