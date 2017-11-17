Мигрантов поймали после удара ломом

Накануне задержали группу разбойников из Средней Азии, нападавшую на стройке в Ленобласти и Петербурга.

В пятницу, 17 ноября в разных районах Петербурга задержали шесть подозреваемых, обвиняемых в разбойных нападениях на стройплощадке, которые начались в июле текущего года. Об этом пишет 47news.



Самому старшему задержанному, уроженцу Чечни 30 лет. Остальным от 19 до 26 лет, все родом из Таджикистана.



По данным следствия, разбойники действовали по следующей схеме: ночью к территории стройплощадки подъезжала машина, из которой выходили четверо и нападали на сонного сторожа. Затем связывали его и выносили из бытовок электроинструмент.



По предварительным данным, группа совершила 11 налетов. Последнее было совершено 14 ноября на стройке ЖК "Яркий" в поселке Янино, куда злоумышленники пробрались около пяти утра а около трех часов дня отобрали полмиллиона рублей в пункте приема металлолома на территории Колпино. А самого приемщика они ударили ломом.



По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям 161 УК РФ (грабеж) и 162 УК РФ (разбой). Все подозреваемые задержаны по 91 статье УПК РФ. Скорее всего, следствие будет ходатайствовать об аресте всех участников группы.