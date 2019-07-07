Дерматолог объяснил как лечить солнечные ожоги

Он также назвал, не принесет пользы, а только навредит здоровью.

Первым делом солнечный ожог необходимо охладить влажной тканью. Такой совет дал дерматолог из канадского Университета Альберты Роберт Гниацки.

Пораженный участок также необходимо обработать увлажняющим кремом без отдушек или безрецептурный кремом с гидрокортизоном. В качестве профилактик ожога также можно принять "Ибупрофен" и потом пить больше воды. В случае, если кожа покрылась маленькими пузырьками, дерматолог советует принять антибиотик для предотвращения инфекции.

Если пораженный участок покрылся волдырями большого размера с корками, и у пострадавшего появилась рвота, Гниацки советует обратиться за медицинской помощью.

Дерматолог напомнил, что лечить солнечные ожоги при помощи молочных продуктов, растительного масла, лимона и других подобных средств опасно для здоровья.

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