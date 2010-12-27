Депутаты Ленобласти поддержали запрет на торговлю спиртными напитками в ночное время

В данном случае говорится о продаже алкоголя в тех барах и кафе, которые зарегистрированы как общепит, а на деле реализуют продажу "на вынос".

В Ленинградской области был принят во время первого чтения законопроект касательно запрета на продажу спиртных напитков в не внушающих доверия питейных заведениях в ночное время. Об этом сообщает сетевое издание "Маяк".

Необходимые поправки в закон "Об обеспечении реализации полномочий органов государственной власти Ленинградской области в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Ленинградской области", по мнению авторов проекта, помогут ограничить незаконную продажу алкоголя по ночам и решить ряд проблем, в том числе и с общественным правопорядком.

В данном случае говорится о продаже алкоголя в тех барах и кафе, которые зарегистрированы как общепит, а на деле организуют продажу "на вынос".

К законопроекту возник ряд вопросов, однако в целом комиссия поддержала проект и поручила его автора создать план мероприятий на первые три месяца после принятия поправок.

Источник: сетевое издание "Маяк"