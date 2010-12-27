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С депутата МО "Княжево"осудят за непогашение 5,2 млн рублей
Сегодня, 10:08
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lesjasap
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С депутата МО "Княжево"осудят за непогашение 5,2 млн рублей

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Александр Бобырь не захотел выполнять постановление Арбитража, поэтому стал фигурантом уголовного дела.

В Кировском районном суде Петербурга рассмотрят дело бывшего депутата МО "Княжево" и генерального директора "Жилкомсервиса №3" Александра Бобыря. мужчину обвиняют в злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности.

Компания под руководством петербуржца задолжала "ТГК-1" 5,2 миллиона рублей. Ранее постановлением Арбитражного суда было принято решение об обязательном возмещении денег истцу, однако, никаких подвижек в данном вопросе не произошло. Следствие выяснило, что компания могла погасить долг, но средства были перенаправлены на другие нужды.

Фото: Piter.tv

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Категории: Новости СПб Картина дня Криминальные происшествия

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