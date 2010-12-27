Депутат ЗакСа просит прокуратуру наладить сообщени о плохах родителях

Депутат ЗакСа попросил прокурора объяснить механизм информирование органами опеки больниц о наличии опасных диагнозов у детей, передаваемых в приемные семьи. а при отсуствии такового наладить.

Депутат Законодательного собрания Алексей Цивилев написал обращение е прокурору Петербурга Сергею Литвиненко. Парламентарий попросил разъяснить механизм сообщения органами опеки медицинским учреждениям о наличии опасных диагнозов у детей, передаваемых опекунам или в приемные семьи. А также его интересует механизм информирования больницами органов опеки об отказе от прохождения лечения ребенка от этого заболевания.

Депутат хочет знать, какие наказания могут последовать за несвоевременное информирование об недобросовестных опекунах или попечителях.

"В случае если такое двустороннее информирование не проводится, попрошу принять меры по выработке рекомендаций для указанных субъектов профилактики с целью организации такого информирования", - написал Цивилев в своем обращении.

Запрос приурочен к гибели ВИЧ-инфицированной девочке, так как приемные родители не лечили ее от этого заболевания. Сейчас СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.