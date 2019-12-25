Депутат Рады заявила о потребности Украины в российском рынке

Политик отметила, что Украина никогда не ориентировалась на Евросоюз.

Дупутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Наталья Королевская призвала власти "смотреть правде в глаза" и начать восстанавливать свой рынок в России и странах СНГ. Слова политика приводятся на сайте партии.

Королевская раскритиковала согласованный украинским правительством план стимулирования экономики для преодоления последствий эпидемии коронавируса. По ее мнению, эта программа не способна восстановить промышленность.

Политик отметила, что Украина никогда не ориентировалась на Евросоюз, который, по ее словам, видит в стране лишь "сырьевой придаток". Депутат отметила, что крупная украинская промышленность не вернется на прежний уровень без возврата потерянных рынков России и стран бывшего СНГ, с которыми, наоборот, всегда сотрудничала.

Королевская также призвала Киев снять экономическую блокаду с Донбасса, чье производство она назвал основным "добытчиком" сырья для отечественной промышленности", — заключила Королевская.