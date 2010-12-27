Депутат Ковалев требует КГИОП ответить за некачественный ремонт Дома Захаровых

В Петербурге проверят законность ремонта фасада исторического здания в Адмиралтейском районе Северной столицы.

Петербургский парламентарий Алексей Ковалев требует от КГИОП и регионального оператора, проводившего капитальный ремонт Дома Захаровых отчитаться за некачественную работу. Депутат считает, что ответственное ведомство должно разобраться с проблемой.

С жалобами на работников обратились местные жители. Она рассказали, что сотрудники компании-подрядчика снимаю с фасада дома штукатурку вместе с исторической лепниной. По мнению петербуржцев, опасность вызывают и неправильно закрепленные строительные леса. Эти ограждающие конструкции не обеспечивают безопасность прохожих. Отметим, что в ремонтируемом доме на нижнем этаже функционирует библиотека, а также магазин.

Эта практика – когда региональный оператор осуществляет капремонт исторических зданий, и в процессе мы теряем лепнину, исторические окна и двери, другие элементы декора, входящие в предмет охраны – к большому сожалению, стала в Петербурге нормальной. Мы можем наблюдать, как чудовищно выглядят восстановленные после такого вандального ремонта горельефы, как дома-памятники теряют свою уникальность. Поэтому я полностью поддерживаю петербуржцев в их желании защитить свои дома от обезображивания заявил Ковалев

Депутат ЗакСа просит представителей КГИОПа проинформировать население о том, было ли выдано разрешение на проведение работ с фасадом здания, а также устранить все нарушения, выявленные жителями района.

Фото: пресс-служба "Справедливая Россия"