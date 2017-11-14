Депутат Анна Кувычко и волгоградские кадеты спели про последний бой ради "дяди Вовы"

Депутат Анна Кувычко и кадеты записали видео в поддержку Владимира Путина. Ролик с песней выложили в интернете.

Член комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Анна Кувычко вместе с учениками кадетского класса из Волгограда сняла клип на песню Вячеслава Антонова "Дядя Вова". В ролике видео из студии, где поют дети с парламентарием, сменяются видами памятников воинам Второй мировой войны.

Дети вместе с Кувычко поют, что они за мир на планете. Но если "главный командир дядя Вова" позовет в последний бой, они готовы.

Двадцать первый век настал, шар земной от войн устал. Населенье шара гегемон достал. В Евросоюзе мненья нет, Ближний Восток стонет от бед. За океаном лишен власти президент Нам от северных морей, вдаль до южных рубежей, От Курильских островов, до Балтийских берегов На земле сей был бы мир, но если главный командир Позовет в последний бой, дядя Вова, мы с тобой!

Видео: Youtube / Герои Рядом