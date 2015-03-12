В Петербурге работники дорожного хозяйства встретили профессиональный праздник

У специалистов отрасли масштабные планы по строительству новых магистралей и ремонту существующих дорог Северной столицы.

Санкт-Петербург встречает День работника дорожного хозяйства. Накануне профессионального праздника в Смольном наградили лучших представителей отрасли. Губернатор Александр Беглов поблагодарил дорожников за высокий профессионализм и преданность делу.

Дорожная отрасль много делает для нашего города и успешно, в этом году до декабря введем 22 километра новых дорог, это рекорд для нашего города, большой объем работ, который выполняется на сегодняшний день. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Заслуженные награды из рук губернатора получили 49 человек. За каждым из них стоят реальные достижения и километры новых дорог на карте Северной столицы. Как подчеркнули в Смольном, именно дорожники будут воплощать в жизнь ключевые мегапроекты XXI века — такие как строительство широтной скоростной магистрали, новой кольцевой автодороги и комплексное развитие территорий города.

Даже маленькая дорога всегда приносит удовольствие. Но среди значимых объектов, конечно, намывные территории, это также пешеходный переход в Лахте. Это такое серьезное сооружение в весьма сложных условиях. Мы проводили там очень сложные грунты. Ну, для тех, кто часто пользуется железными дорогами, переездами, это, конечно, Московско-Дунайская развязка. И Петрозаводское шоссе. Андрей Демин, начальник управления контроля качества и внедрения инноваций Дирекции транспортного строительства

Доброй традицией праздника стало возложение цветов к мемориальной доске в честь дорожников, погибших во время Великой Отечественной войны. Именно их руками были восстановлены мосты и дороги, возводились новые переправы даже в самые непростые времена.

Воины-дорожники внесли неоценимый вклад в приближение победы, обеспечивая движение бесперебойно грузов, боеприпасов, перевозку раненых. И мы сегодня обязаны чтить и нести данную память сквозь все поколения и приумножать их подвиги. Максим Молчанов, заместитель председателя Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга

Кульминацией Дня работника дорожного хозяйства стал торжественный концерт в стенах БКЗ "Октябрьский". В Год семьи особое внимание было уделено представителям профессиональных династий, а также ветеранам отрасли. Почетное звание "Заслуженный работник дорожного хозяйства Санкт-Петербурга" присвоили 10 работникам городских организаций.

Отметим, что до конца года в Санкт-Петербурге появится 13 новых объектов улично-дорожной сети, а также будет отремонтировано 170 километров дорог.

Видео: КРТИ Санкт-Петербурга