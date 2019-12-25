Торжества в честь Дня Зеленогорска пройдут 27 июля

К 12:00 с Вокзальной площади стартует праздничное шествие до центральной концертной площадки.

Одно из главных летних событий Курортного района - День Зеленогорска -состоится с 26 по 27 июля. Городу исполняется 476 лет. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

По сложившейся традиции и в этом году празднование ожидается масштабным - в течение двух дней.

Пятница будет посвящена открытию новых общественных пространств и малых архитектурных форм. 27 июля в 11:00 день начнется с известной и любимой многими собаководами "таксовки". Она пройдет на привычном месте - у скульптуры "Таксы" (пр.Ленина, 24). Здесь, после прохождения конкурсных испытаний, будет выбрана самая длинная и обаятельная такса.

К 12:00 с Вокзальной площади стартует праздничное шествие до центральной концертной площадки. Здесь состоится церемония открытия праздника.

В дневной праздничной программе, которая пройдет в Зеленогорском парке культуры и отдыха, будут выступать Государственный симфонический оркестр "Классика" под руководством Александра Канторова, артисты петербургской эстрады, ансамбль танца "Невские зори", заслуженный артист России Евгений Александров. Специальный гость программы - группа "Русский размер".

Здесь же будут организованы творческие мастер-классы, подвижные игры на футбольном поле, соревнования по волейболу, баскетболу, пляжному теннису, скейтбордингу, аквашоу. Новшество этого года - занятия йогой на песке.

Каждый сможет присоединиться к оздоравливающей гимнастике с 14:00 до 17:00 на пляже "Золотой".

В вечерней программе праздника выступят диско-группа "Рандеву", дуэт "Братья Славяне", народный артист России Василий Герелло, МС ДОНИ, группы "ЧИ-ЛИ", "Краски", "Вирус".

Концерт пройдет на площадке у лицея № 445 (пр. Ленина, д.2). Начало в 18:00.

Фото: ВКонтакте / Зеленогорск, Курортный район