День Российского флага отметят у Петропавловской крепости

Писатели и поэты Северной столицы прочтут литературные произведения в честь праздника.

День российского флага отметят на территории Петропавловской области. В 22 часа 21 августа для гостей начнется торжественная программа. Она будет включать в себя музыку, флешмоб и читку стихотворных произведений. Ровно в полночь поэты города водрузят госуарственный флаг и поднимут его. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Флаг сам по себе несет сакральную составляющую. И поскольку поэты в своем творчестве тоже имеют дело с какими-то святыми, сакральными вещами, то именно они должны в этот день пропеть гимн Российскому флагу и торжественно его поднять в назначенный час рассказывает о событии директор Дома писателей Евгений Лукин

Председатель Комитета по печати Сергей Серзлеев рассказал, что считает выбор места для празднования очень символичным.

Этим проектом мы хотим сформировать городскую традицию, воплощающую старшее, подрастающее поколение и поэтов, которые словом будут выражать эмоции, посвященные флагу, стране, государству и Петербургу отмечает Сергей Серзлеев

Посетить мероприятие можно будет бесплатно. Вход в крепость будет проводиться через Иоанновский мост.

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