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В Петербурге дело агрессивного налетчика с молотком передали в суд

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В отношении серийного злоумышленника с молотком было утверждено обвинительное заключение прокуратурой Петербурга. Мужчине вменяют нападение на представителей власти и разбой.

Как сообщает "Фонтанка", петербургская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении серийного налетчика с молотком Игоря Губина. Мужчина совершил несколько преступлений зимой 2017 года.

Следствие собрало необходимые доказательства вины мужчины по девяти эпизодам - ему вменяют разбой и насилие в отношении представителей власти.

Напоминаем, что в январе текущего года в Пушкинском и Московском районах неизвестный мужчина нападал на своих жертв сзади, бил по голове молотком и похищал их имущество. В основном от рук злоумышленника страдали женщины. Во время задержания 8 января после очередного нападения злоумышленник сопротивлялся и ударил сотрудника полиции. Уголовное дело рассмотрит Пушкинский районный суд.

Теги: новости спб
Категории: Новости СПб

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