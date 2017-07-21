В Петербурге дело агрессивного налетчика с молотком передали в суд

В отношении серийного злоумышленника с молотком было утверждено обвинительное заключение прокуратурой Петербурга. Мужчине вменяют нападение на представителей власти и разбой.

Как сообщает "Фонтанка", петербургская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении серийного налетчика с молотком Игоря Губина. Мужчина совершил несколько преступлений зимой 2017 года.



Следствие собрало необходимые доказательства вины мужчины по девяти эпизодам - ему вменяют разбой и насилие в отношении представителей власти.



Напоминаем, что в январе текущего года в Пушкинском и Московском районах неизвестный мужчина нападал на своих жертв сзади, бил по голове молотком и похищал их имущество. В основном от рук злоумышленника страдали женщины. Во время задержания 8 января после очередного нападения злоумышленник сопротивлялся и ударил сотрудника полиции. Уголовное дело рассмотрит Пушкинский районный суд.