Дейв Батиста снимется в сиквеле детектива "Достать ножи"

Главную роль в фильме вновь сыграет Дэниэл Крейг.

Звезда "Стражей галактики" Дейв Батиста снимется в продолжении комедийного детектива "Достать ножи". Кого именно сыграет актер пока не известно, впрочем как и другие детали сиквела.

Пока авторы назвали лишь имена исполнителя главной роли и постановщика. Ими, как и в первой части, стали актер Дэниэл Крейг и режиссер Райан Джонсон.

"Достать ножи" вышел на экраны в 2019 году и по итогу собрал в прокате больше 300 млн долларов при бюджете в 40 млн. ]На премии "Золотой глобус" картина была номинирована в 4 категориях, включая "Лучший фильм", "Лучшая мужская роль" и "Лучшая женская роль". По сюжету фильма, детектив пытается выяснять причины смерти богатого писателя, на наследство которого теперь претендует целая толпа его родственников и .... медсестра.

Фото: кадр из фильма "Стражи Галактики"

Видео: iVideos/YouTube