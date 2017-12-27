Действующие сотрудники ГИБДД попадут под сокращение

400 сотрудников ГИБДД попадут под сокращение после указа президента России.

Сотрудники ГИБДД попадут под сокращение после указа президента России и разъяснения главы Министерства внутренних дел Владимира Колокольцева. Об этом сообщает 47News.

По данным издания, такое объявление сделал глава УГИБДД по Петербургу и Ленобласти на совещании 11 января.

Увольнения коснуться как вакантных должностей, так и действующих сотрудников.

Всего речь идёт о сокращении 398 человек, как на вакантных должностях, так и реально работающих. Издание отмечает, что, скорее всего, речь идёт о 218 вакантных должностях и 180 действующих сотрудниках ГИБДД. Всего в штате должно быть более 3,7 тысячи человек.

После указа президента России Владимира Путина о сокращениях в МВД (сотрудников должно стать меньше на 10 тысяч человек) и разъяснения главы полиции Колокольцева о том, что речь идёт только о ГИБДД, из управления должны уйти 398 человек.

Решение о том, кто именно попадёт под сокращение, будет принято до 1 февраля.

Фото: Piter.TV