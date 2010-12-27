Дефицит бюджета Петербурга в 2018 году составит 48,9 млрд

Городской комитет финансов оценил доходы бюджета Петербурга в 2018 году в 538,6 млрд рублей. Расходы же составят 587,5 млрд.

Как сообщает "Фонтанка", городской комитет по финансам подготовил проект бюджета Петербурга, согласно которому доходы в следующем году составят 538,6 млрд рублей, а расходы – 587,5 млрд.



О дефиците бюджета Петербурга в 48,9 млрд в 2018 году рассказал глава комитета по финансам Алексей Корабельников.



Согласно проекту, на развитие образования выделят 141,8 млрд рублей (22% от всей расходной части), на развитие транспортной инфраструктуры пойдет 120,7 млрд (21%), на здравоохранение – 911,7 млрд (16%), соцподдержку – 71,5 млрд (12%), а на обеспечение доступным жильем и услугами ЖКХ – 36,8 млрд (6%).



Стоит напомнить, что в этом году в ходе весенней корректировки бюджета Петербурга доходы города выросли с 484 млрд до 503 млрд рублей. В первую очередь это произошло за счет налога на прибыль организаций. Расходы увеличились пропорционально — до 572,9 миллиарда, а дефицит сохранился на уровне 69,8 млрд рублей.



В текущем году Смольный рассчитывает привлечь заемные средства через облигации на сумму 40 – 45 млрд рублей.