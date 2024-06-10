Основателю Санкт-Петербургской государственной филармонии джазовой музыки Давиду Голощекину исполнилось 80 лет

По признанию юбиляра, ему не нужны репетиции для этого концерта: он, можно сказать, репетирует всю жизнь.

Сегодня, 10 июня, основатель Санкт-Петербургской государственной филармонии джазовой музыки почетный гражданин Давид Голощекин отмечает 80-летний юбилей праздничным концертом в компании десяти коллег, как сообщил сам юбиляр "Петербургскому дневнику".

По признанию юбиляра, ему не нужны репетиции для этого концерта: он, можно сказать, репетирует всю жизнь. В этот вечер Голощекин сыграет свой "Сиреневый час", а что будет дальше, зависит уже от его друзей и от того, что они предложат. Директор Санкт-Петербургской филармонии джазовой музыки Бронислава Гнездина работает с Давидом Голощекиным уже 35 лет.

Мне трудно ответить одним словом, за что я его так люблю. За талант, работоспособность, доброту… Он потрясающий человек! Но больше всего я его ценю за то, что он предан своей музыке так, что в принципе невозможно представить большую преданность. Ему было 14 лет, когда он впервые услышал джаз, и вот теперь ему 80, и он играет и слушает только его… И я уверена, что лучшее его соло – еще впереди. Бронислава Гнездина, директор Санкт-Петербургской филармонии джазовой музыки

Фото: Дмитрий Фуфаев/ "Петербургский дневник"