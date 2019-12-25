Давид Бурман выступит в Петербурге в рамках выставки "Кто ты, папа русского стендапа?"

Выставка проходит в доме-музее Шаляпина.

В следующий четверг, 2 августа, Давид Бурман проведет творческий вечер "Детство... Главное в него не впадать" в доме-музее Ф. И. Шаляпина в рамках выставки "Кто ты, папа русского стендапа?". Об этом Piter.tv сообщили организаторы.

Бурман известен как талантливый артист и режиссер, продюссер, член жюри многих театральных фестивалей и конкурсов. Также специалист является Президентом Международного фестиваля "КУКАRТ", автором и идейным вдохновителем различных театральных проектов.

Сам Бурман выступает редко, однако публика всегда ждет его и возможности прикоснуться к творчеству артиста, послушать его мысли и открыть для себя нечто новое. Творческий вечер посвящен детству, миссии человека в этом мире и размышлениям на тему, как ее осуществить. Также режиссер расскажет о театре.

Фото: предоставлено организаторами