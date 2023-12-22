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Спектакль "Дама Пик"
Сегодня, 19:00
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Спектакль "Дама Пик"

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Мюзикл пройдет 26 марта в ДК "Выборгский". Начало в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Насладитесь новой интерпретацией популярной повести А. С. Пушкина. История о любви, предательстве, мистике и азарте.  Сцену украсят мобильные декорации с мистической подсветкой. Зритель окажется в бархатных интерьерах дворцов и роскошных игорных залах, побывает в Летнем саду и на набережной Невы, увидит тесную комнатку молодого игрока. А исторические костюмы помогут воссоздать атмосферу Парижа Людовика XVI и имперского Петербурга XIX века.

Фото: https://musicaldamapik.ru/

Теги: дама пик, спектакль, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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