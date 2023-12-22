Спектакль "Дама Пик"

Мюзикл пройдет 26 марта в ДК "Выборгский". Начало в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Насладитесь новой интерпретацией популярной повести А. С. Пушкина. История о любви, предательстве, мистике и азарте. Сцену украсят мобильные декорации с мистической подсветкой. Зритель окажется в бархатных интерьерах дворцов и роскошных игорных залах, побывает в Летнем саду и на набережной Невы, увидит тесную комнатку молодого игрока. А исторические костюмы помогут воссоздать атмосферу Парижа Людовика XVI и имперского Петербурга XIX века.

Фото: https://musicaldamapik.ru/