Даешь пенное: Путин обещал подумать над продажей пива на стадионах

«Ну уж если мусульмане просят к пиву либеральней подойти, посмотрим», так отреагировал Владимир Путин в ответ на просьбу главы Татарстана Рустама Минниханова о возвращении пенного на стадионы. Сообщает Риа Новости.

В пятницу, 20 июля во время заседания совета по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета "Россия-2018" в Калининграде, глава Татарстана Рустам Минниханов попросил президента России возобновить продажу пивных напитков на стадионах .

Никаких эксцессов, никаких проблем не было. Просил бы посмотреть, во-первых, все-таки мужчины любят пиво... Мне, конечно, стыдно говорить, мусульманину, что вот пиво, но я забочусь о наших братьях православных, отметил Рустам Минниханов

Отметим, что в во время футбольного чемпионата мира в Татарстане продали пенного почти на 90 млн рублей.

Президент России Путин Владимир Владимирович отреагировал на такую просьбу с улыбкой и обещал подумать над таким предложением.

Ранее президент РПЛ Сергей Прядкин также выступил за возвращение хмельного напитка на футбольные стадионы. Он заявил, что пиво- это неотъемлемая атрибут любого футбольного болельщика. И подметил, что такое "послабление" привлечет соответсвующие компании в качестве спонсора.

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