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Иностранец попытался дать взятку сотруднику Госавтоинспекции и отправился в суд Петербурга
Сегодня, 17:22
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Иностранец попытался дать взятку сотруднику Госавтоинспекции и отправился в суд Петербурга

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Водитель проехал на "красный" и хотел "договориться" с сотрудником ГИБДД.

В марте этого года в Центральном районе водитель "Хендэ Солярис" нарушил правила дорожного движения – проехал на "красный" свет. О продолжении истории рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

Его машину остановили на посту ДПС, однако нарушитель попытался "договориться", чтобы избежать административной ответственности и попытался дать сотруднику Госавтоинспекции в размере взятку в размере двух тысяч рублей.

В отношении водителя возбудили уголовное дело по статье о мелком взяточничестве. По решению судьи водитель признан виновным в совершении преступления, с назначением наказания в виде штрафа.

В Госавтоинспекции напомнили петербуржцам, что давать взятки должностному лицу недопустимо. 

Фото: Piter.tv

Теги: госавтоинспекции, дача взятки, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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