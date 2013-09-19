Иностранец попытался дать взятку сотруднику Госавтоинспекции и отправился в суд Петербурга

Водитель проехал на "красный" и хотел "договориться" с сотрудником ГИБДД.

В марте этого года в Центральном районе водитель "Хендэ Солярис" нарушил правила дорожного движения – проехал на "красный" свет. О продолжении истории рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

Его машину остановили на посту ДПС, однако нарушитель попытался "договориться", чтобы избежать административной ответственности и попытался дать сотруднику Госавтоинспекции в размере взятку в размере двух тысяч рублей.

В отношении водителя возбудили уголовное дело по статье о мелком взяточничестве. По решению судьи водитель признан виновным в совершении преступления, с назначением наказания в виде штрафа.

В Госавтоинспекции напомнили петербуржцам, что давать взятки должностному лицу недопустимо.

Фото: Piter.tv