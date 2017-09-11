В аварии с такси в Москве пострадали три человека

В социальных сетях появились первые кадры с места аварии

Сегодня утром, 11 сентября, в Москве на Олимпийском проспекте произошло серьезное ДТП с участием такси.

ДТП произошло на Олимпийском проспекте около дома номер 26. Такси протаранило легковой автомобиль "Тойота". Удар был такой силы, что такси вылетело на обочину, а иномарку отбросило в сторону к центру проезжей части. По предварительной версии, виновником аварии стал водитель такси.

Движение на данном участке было затруднено. На месте работают сотрудники полиции и медики.

Сообщается о трех пострадавших. ГИБДД выясняет все причины и обстоятельства ДТП.

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