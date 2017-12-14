Cпектакль "Пила вино и хохотала"

Самый маленький театр Петербурга, "Театр Двух", представит свои легендарные спектакли-девичники 8 и 9 марта.

"Пила вино и хохотала" – проект экс-актрис известного в Петербурге театра "Лицедеи" Аники Быковой и Инны Егоровой. Спектакли основаны на реальных событиях: для постановки использованы женские откровения и тайны, собранные на просторах интернета.

8 марта – "Пила вино и хохотала. Красное"

Спектакль о женщинах, мужчинах, семье, детях, изменах, диетах – обо всём. Самые интересные истории с женских форумов. Все то, что страшно порой рассказать даже подругам, безропотно выслушает интернет. Исповеди, самоирония, глупости, страхи и максимализм современных женщин, которые скрываются под никами "Киска812", снова обретают лица.

9 марта – "Пила вино и хохотала. Белое"

Сиквел нашумевшего спектакля "Пила вино и хохотала. Красное". В основу второго вечера, по-прежнему, легли истории с женских интернет-форумов.

Первая и вторая части созданы таким образом, что совершенно не важно, в какой последовательности вы их посмотрите.

Адрес: Пирогова пер., 18

Продолжительность: 1 час 50 минут (без антракта)

Билеты: от 1800 рублей



Фото: предоставлено организаторами